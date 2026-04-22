В Пензе решили освежить побелкой камни на газонах

Сотрудники МБУ «Пензавтодор» приступили к побелке надписей из камня, украшающих городские газоны.

Благоустройство идет в рамках подготовки к празднованию 9 Мая.

«Побелка камней не только придает им свежий вид, но и помогает сохранить историческую память для будущих поколений. Уверены, что такие работы способствуют созданию достойной атмосферы в преддверии великого праздника», - отметили в ведомстве.

По планам, общественные территории должны быть приведены в порядок до конца апреля. На зданиях предприятий появятся флагштоки с флагами Российской Федерации, Пензенской области и Знаменем Победы.

До 30-го числа намечается установить декоративные конструкции: 4 арки в виде звезд разных размеров, 2 шрифтовые инсталляций «1941-1945», 74 структурные и 39 плоских звезд, 6 флаговых композиций и 50 консолей на опорах ЛЭП. На это выделено 874 390 рублей.

Непосредственно в День Победы по всей области пройдут церемонии возложения венков и цветов к памятникам и мемориалам, посвященным Великой Отечественной войне.

У Монумента воинской и трудовой славы в Пензе пройдут торжественное шествие и авиашоу. Кроме того, в 80-й раз состоится легкоатлетическая эстафета.

Вечером, в 22:00, на Юбилейной площади запустят 10-минутный фейерверк, со смотровой площадки на Западной Поляне - высотный салют. Фейерверочный показ организуют и в сквере 40-летия Победы - также с 22:00.