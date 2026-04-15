Стало известно, как пройдет 9 Мая в Пензе

Общество

Печать
Max

9 мая во всех муниципальных районах и городских округах Пензенской области пройдут церемонии возложения венков и цветов к памятникам и мемориалам, посвященным Великой Отечественной войне.

В Пензе у Монумента воинской и трудовой славы состоится торжественное шествие. Запланированы демонстрационные полеты самолетов областной федерации авиации общественного назначения и авиационных видов спорта.

«Неизменной остается традиция проведения легкоатлетической эстафеты, которая в этом году состоится в 80-й раз. Общая протяженность маршрута составит более 15 км», - сообщили в региональном правительстве.

В Пензе 9 мая хотят организовать праздничные ярмарки «День Победы». Соответствующее постановление городской администрации сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Торговые ряды расположатся в Пионерском сквере, на участке проспекта Победы от пересечения с улицей Фурманова до Карпинского, а также на улицах Коммунистической (от пересечения с Пионерской до Пугачева) и Карпинского (от площади Победы до пересечения с улицей 8 Марта). Кроме того, ярмарку откроют на Юбилейной площади.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
праздник победа ярмарка
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!