Стало известно, как пройдет 9 Мая в Пензе

9 мая во всех муниципальных районах и городских округах Пензенской области пройдут церемонии возложения венков и цветов к памятникам и мемориалам, посвященным Великой Отечественной войне.

В Пензе у Монумента воинской и трудовой славы состоится торжественное шествие. Запланированы демонстрационные полеты самолетов областной федерации авиации общественного назначения и авиационных видов спорта.

«Неизменной остается традиция проведения легкоатлетической эстафеты, которая в этом году состоится в 80-й раз. Общая протяженность маршрута составит более 15 км», - сообщили в региональном правительстве.

В Пензе 9 мая хотят организовать праздничные ярмарки «День Победы». Соответствующее постановление городской администрации сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Торговые ряды расположатся в Пионерском сквере, на участке проспекта Победы от пересечения с улицей Фурманова до Карпинского, а также на улицах Коммунистической (от пересечения с Пионерской до Пугачева) и Карпинского (от площади Победы до пересечения с улицей 8 Марта). Кроме того, ярмарку откроют на Юбилейной площади.