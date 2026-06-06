Павильон на Олимпийской аллее не сдали в срок

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Павильон на Олимпийской аллее не сдали в срок
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2-этажный павильон на Олимпийской аллее не сдали к 1 июня. Такой срок был обозначен в паспорте объекта, размещенном на ограждении вокруг места работ.

Павильон на Олимпийской аллее не сдали в срок

Это не первый перенос даты сдачи. Ранее предполагалось, что объект будет готов к 1 января 2026-го. Но завершить работы к этому времени помешала авария на электросетях. Директор парка Белинского Елена Савельева тогда пояснила, что «проблема решается». По ее словам, несмотря на затруднения в проведении инженерных коммуникаций к аллее, в здании будут и горячая вода, и канализация.

В павильоне планируют разместить кафе, бесплатный общественный туалет, а также раздевалки для спортсменов. Общая площадь помещений - 242,85 кв. м.

Павильон на Олимпийской аллее не сдали в срок

Строительство финансируется с привлечением частного капитала. Собственник павильона - ЦПКиО, обязанности по содержанию и обслуживанию возлагаются на арендатора.

Павильон на Олимпийской аллее не сдали в срок

Стройплощадку прогуливающиеся по аллее люди увидели в августе 2025 года. Масштаб работ удивил пензенцев. Некоторые предположили, что возводится торговый центр.

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