На магазинах Пензы должны появиться флаги

Ко Дню Победы на зданиях промышленных и торговых предприятий в Пензе должны быть установлены флагштоки с флагами Российской Федерации, Пензенской области и Знаменем Победы. Такую задачу поставил представителям бизнеса-сообщества глава города Олег Денисов на совещании в мэрии в четверг, 9 апреля.

«Особое внимание необходимо уделить их (флагов. - Прим. ред.) наличию на зданиях, расположенных на красных линиях, въездах в город, у воздушных ворот Пензы - аэропорта, а также в центре города», - уточнил он.

Глава Пензы также напомнил собравшимся, что к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне важно оформить объекты бизнеса в целом.

«Речь идет о благоустройстве прилегающих территорий, размещении на входных группах и внутри помещений тематических плакатов и баннеров», - пояснили в мэрии.

Ранее стало известно, что в Пензе решено выделить 874 390 рублей на монтаж посвященных Дню Победы декоративных конструкций - 4 арок в виде звезд разных размеров, 2 шрифтовых инсталляций «1941-1945», 74 структурных звезд, 39 плоских звезд, 6 флаговых композиций и 50 флаговых консолей на опорах ЛЭП. Арт-объекты должны установить до 30 апреля.