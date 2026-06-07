В Башмаковском районе многодетной матери отказали в досрочной пенсии

Из жизни

В Башмаковском районе многодетной матери отказали в досрочной пенсии
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В Башмаковском районе многодетной матери отказали в досрочном назначении пенсии по старости. Восстановить свои права ей удалось после обращения в прокуратуру.

Женщина воспитывает пятерых детей. Закон предоставляет право прекратить трудиться раньше установленного срока - в 50 лет.

Однако в отделении СФР отказали, сославшись на то, что свидетельство о рождении 1 ребенка выдано за рубежом.

После вмешательства надзорного ведомства многодетной матери назначили пенсию в льготном порядке и провели перерасчет по выплатам.

Ранее прокуратура добилась восстановления компенсации расходов на оплату ЖКУ для зареченки с II группой инвалидности.

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