В Пензе до 30 апреля должны установить звезды и флаги

В Пензе готовятся к украшению города в рамках празднования 9 Мая. Решено выделить 874 390 рублей на монтаж декоративных конструкций, посвященных Дню Победы.

Это 4 арки в виде звезд разных размеров, 2 шрифтовые инсталляции «1941-1945», 74 структурные звезды, 39 плоских звезд, 6 флаговых композиций и 50 флаговых консолей на опорах ЛЭП.

Установить арт-объекты нужно до 30 апреля, уточняется на портале госзакупок.

Ранее сообщалось, что в преддверии Дня Победы к праздничному оформлению города должны подключиться и предприятия, причем им рекомендуется украсить не только фасады своих зданий, но и прилегающие участки.

«Предлагается использовать мобильное и вертикальное озеленение, а также баннеры и флаговые композиции», - пояснили тогда в администрации Пензы.