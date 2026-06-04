Пензенца оштрафовали на 10 000 руб. за высказывание в соцсети

Из жизни

Пензенца оштрафовали на 10 000 руб. за высказывание в соцсети
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43-летнего жителя Пензы уличили в экстремизме. В отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении (статья 20.3.1 КоАП РФ - возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Как рассказали в областной прокуратуре, в мае 2025 года пензенец оставил комментарий экстремистского содержания в социальной сети.

Суд оштрафовал его на 10 000 рублей.

Ранее сообщалось о 46-летнем жителе Шемышейского района. Мужчину обвиняют в оправдании терроризма.

В октябре 2025 года в чате одного из мессенджеров он разместил комментарий с положительной оценкой членов террористической организации.

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