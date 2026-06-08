Сотрудники лесхоза подкармливают самок копытных во время лактации

Работники Никольского лесхоза активно занимаются минеральной подкормкой диких копытных. Летом, во время лактации, самки особенно активно посещают солонцы.

Минлесхоз поделился записью ночного визита животного на подкормочную площадку в своем канале в Telegram.

«Соль необходима для нормального обмена веществ и многих физиологических процессов, происходящих в жизни животных, таких как линька, формирование рогов и развитие эмбрионов», - перечислили в ведомстве.

Зимой сотрудники охотуправления помогают копытным пережить глубокоснежье, когда большая высота снежного покрова осложняет добычу пищи и передвижение.

Специалисты обеспечивают постоянное наличие корма на подкормочных площадках.