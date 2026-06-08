Сотрудники лесхоза подкармливают самок копытных во время лактации

Из жизни

Сотрудники лесхоза подкармливают самок копытных во время лактации
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Работники Никольского лесхоза активно занимаются минеральной подкормкой диких копытных. Летом, во время лактации, самки особенно активно посещают солонцы.

Минлесхоз поделился записью ночного визита животного на подкормочную площадку в своем канале в Telegram.

«Соль необходима для нормального обмена веществ и многих физиологических процессов, происходящих в жизни животных, таких как линька, формирование рогов и развитие эмбрионов», - перечислили в ведомстве.

Зимой сотрудники охотуправления помогают копытным пережить глубокоснежье, когда большая высота снежного покрова осложняет добычу пищи и передвижение.

Специалисты обеспечивают постоянное наличие корма на подкормочных площадках.

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