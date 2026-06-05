Переход через железную дорогу вблизи Пензы-IV сделали безопасным

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Переход через железную дорогу вблизи Пензы-IV сделали безопасным
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Транспортная прокуратура проверила пешеходный переход через железнодорожные пути вблизи станции Пенза-IV и улицы Литвинова. Выяснилось, что настил не соответствовал техническим требованиям.

Кроме того, вдоль железной дороги разросся кустарник, который мешал видеть приближающиеся поезда.

Сотрудники надзорного органа пришли к выводу, что такие нарушения могут привести к несчастным случаям.

«В этой связи Пензенский транспортный прокурор внес представление начальнику Пензенской дистанции пути (подразделение ОАО «РЖД»). По требованию прокурора покрытие настила пешеходного перехода восстановлено, кустарниковая растительность вырублена», - сообщили в надзорном ведомстве.

Должностное лицо, допустившее нарушения, привлекли к административной ответственности. Ему назначили штраф.

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