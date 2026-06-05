Каменский МУП возместит работникам моральный вред за задержку зарплаты

Шестеро сотрудников МУП «Каменская горэлектросеть» через суд добились от работодателей выплаты компенсации морального вреда за задержку зарплаты.

Вознаграждение за труд не начисляли вовремя или в полном размере в 2023, 2024 и 2025 годах. Суд обязал МУП выплатить работникам компенсацию за задержку, а также сделать перерасчет зарплаты за 2023-й и 2024-й.

Как сообщили в Каменском городском суде, иск сотрудников о компенсации морального вреда удовлетворили частично. Они получат 8 000 рублей каждый.

Ранее в Пензенской области возбудили уголовное дело о невыдаче зарплаты сотрудникам Никольского завода светотехнического стекла.

Работникам задерживали выплаты с марта по май 2025-го. При этом средства у предприятия были, но их тратили на другие нужды. С июня деньги вообще перестали перечисляться. К концу октября того же года 150 сотрудникам задолжали более 7 000 000 рублей.