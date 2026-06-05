Каменский МУП возместит работникам моральный вред за задержку зарплаты

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Каменский МУП возместит работникам моральный вред за задержку зарплаты
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Шестеро сотрудников МУП «Каменская горэлектросеть» через суд добились от работодателей выплаты компенсации морального вреда за задержку зарплаты.

Вознаграждение за труд не начисляли вовремя или в полном размере в 2023, 2024 и 2025 годах. Суд обязал МУП выплатить работникам компенсацию за задержку, а также сделать перерасчет зарплаты за 2023-й и 2024-й.

Как сообщили в Каменском городском суде, иск сотрудников о компенсации морального вреда удовлетворили частично. Они получат 8 000 рублей каждый.

Ранее в Пензенской области возбудили уголовное дело о невыдаче зарплаты сотрудникам Никольского завода светотехнического стекла.

Работникам задерживали выплаты с марта по май 2025-го. При этом средства у предприятия были, но их тратили на другие нужды. С июня деньги вообще перестали перечисляться. К концу октября того же года 150 сотрудникам задолжали более 7 000 000 рублей.

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