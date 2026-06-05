Пензячке пришлось обращаться в суд после прогулки по Саранску

Пензячка в суде добилась денежной компенсации за нападение собаки в Саранске. Женщина съездила туда на прогулку с мужем и детьми.

Это случилось 16 августа прошлого года. Семья была в парке на территории Пролетарского района Саранска. Внезапно на пензячку с ребенком на руках набросилась собака и укусила ее за правую ногу.

В травмпункте женщине сделали уколы от столбняка и бешенства. Она перенесла их тяжело: наблюдались слабость, повышенная температура и головокружение. Боль в ноге продолжает беспокоить пензячку до сих пор.

Старший ребенок в семье получил психологическую травму: он начинает плакать, встречая любое животное на улице.

Пострадавшая женщина обратилась в администрацию городского округа Саранск, но ей отказали в возмещении морального ущерба. Тогда она пошла в суд - по месту проживания.

Было установлено, что функции по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в Саранске возложены на дирекцию коммунального хозяйства и благоустройства. Свои обязанности учреждение выполнило ненадлежащим образом.

«В пользу пострадавшей женщины взыскано 15 000 рублей в счет компенсации морального вреда», - сообщили в Железнодорожном районный суде г. Пензы.