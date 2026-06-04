За нетрезвое вождение кузнечанина оштрафовали на полмиллиона

Из жизни

За нетрезвое вождение кузнечанина оштрафовали на полмиллиона
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25-летнего жителя Кузнецка наказали рублем за склонность ездить на машине в нетрезвом состоянии.

Мужчину не раз привлекали за нарушения к административной ответственности, у него отобрали права. Это не заставило горожанина исправиться - он продолжал ездить без документов, за что попал под суд.

В марте 2025 года кузнечанин сел нетрезвым за руль, причем машина принадлежала его знакомому. Друзья планировали продолжить застолье у водителя дома, но их остановили сотрудники ГАИ.

На следствии мужчина заявлял, что автомобиль вел не он, а приятель, который при виде полицейских сбежал за гаражи. В судебном заседании нарушитель закона, наоборот, признал вину и раскаялся.

В итоге его оштрафовали на 500 000 рублей и лишили водительских прав на 4 года, 5 месяцев и 18 дней, сообщили в областной прокуратуре.

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