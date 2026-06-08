Пензенец, не имея лицензии, возил сотрудников птицефабрики

Первомайский районный суд определил наказание для 52-летнего жителя Пензы, который осуществлял предпринимательскую деятельность в области транспорта без лицензии. Дело было рассмотрено по заявлению территориального отдела Госавтодорнадзора по Пензенской области МТУ Ространснадзора по ПФО.

При проведении рейда инспектор Ространснадзора проверил на улице Ленинградской «Газель», который управлял пензенец. Оказалось, что он, не имея лицензии, за плату по договору с птицефабрикой перевозил пассажиров по маршруту «Васильевская ПТФ - г. Пенза».

В суде горожанин заявил, что индивидуальным предпринимателем не является и разово довез людей на безвозмездной основе. Также он попросил, если его все же признают виновным, заменить наказание в виде штрафа на предупреждение.

Принимая решение, суд отметил: заявление о том, что перевозка была разовой, опровергается показаниями одной из пассажирок. По ее словам, 7 человек, которые находились в микроавтобусе 15 апреля, ездят на нем на работу каждый день.

Так как действия водителя создали угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, оснований для назначения ему наказания в виде предупреждения не оказалось.

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