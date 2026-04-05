Стало известно, когда должны сдать 2-этажный павильон на аллее

Новый 2-этажный павильон на Олимпийской аллее (напротив «Дизель-Арены») предполагается сдать к 1 июня этого года. Новая дата обозначена в паспорте объекта, размещенном на огражении вокруг места работ.

Первоначально планировалось, что модульное сооружение будет готово к 1 января.

В марте стало известно о приостановке работ из-за аварии на электросетях. Директор парка Белинского Елена Савельева тогда пояснила, что «проблема решается».

По ее словам, несмотря на затруднения в проведении инженерных коммуникаций к аллее, в здании будут и горячая вода, и канализация.

Стройплощадку прогуливающиеся по аллее люди увидели в августе 2025 года. О появлении туалета и кафе пензенцев уведомляли еще в июле, но масштаб работ удивил некоторых горожан.

«По факту здесь огромное капитальное здание на 2 этажа. Строительство ведется в рекреации. На заборе, который огораживает территорию, нет обозначения, кем выдано разрешение на строительство, кто заказчик, кто подрядчик. Опять жителей водят за нос?» - задал вопрос в Сети один из них.

Кое-кто даже предполагал, что на аллее появится очередной торговый центр.

Общая площадь помещений действительно значительная - 242,85 кв. м. Здесь предусмотрено размещение бесплатного общественного туалета, кофейни и раздевалок для спортсменов.

Строительство финансируется с привлечением частного капитала. Собственник павильона - ЦПКиО, обязанности по содержанию содержанию и обслуживанию возлагаются на арендатора.