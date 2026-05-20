В Заречном отчим 13 раз ударил пасынка по спине ремнем с бляшкой
В Заречном будут судить 37-летнего местного жителя, который сурово наказал пасынка за плохое поведение.

Мужчина избил несовершеннолетнего ремнем с металлической бляшкой, нанеся не менее 13 ударов по спине.

После случившегося мальчику пришлось обратиться за помощью, из медицинского учреждения сигнал о побоях поступил в полицию.

В отношении зареченца возбудили уголовное дело. Он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное преступление, уточнили в областном УМВД РФ.

Отчиму грозит наказание в виде штрафа до 40 000 рублей, или обязательных работ на срок до 240 часов, или исправительных работ на срок до 6 месяцев, или ареста на срок до 3 месяцев.

