В Заречном женщина-инвалид не могла получить выплаты

Жительница Заречного, будучи инвалидом II группы, 1,5 года не могла получить компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

С ноября 2024-го ей отказывали в предоставлении социальной поддержки, ссылаясь на якобы имеющуюся задолженность.

В дело вмешалась прокуратура. Оказалось, что у горожанки никаких недоимок по «коммуналке» нет. Таким образом, ее законные права как инвалида систематически нарушались.

После рассмотрения внесенного представления зареченке восстановили льготу, сделали перерасчет компенсации и выплатили все, что она недополучила.

Ранее надзорный орган добился выдачи расходных материалов к инсулиновой помпе, которую носит 9-летний ребенок, и возмещения затрат на их приобретение.