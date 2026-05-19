В Заречном женщина-инвалид не могла получить выплаты

Из жизни

В Заречном женщина-инвалид не могла получить выплаты
Печать
Max

Жительница Заречного, будучи инвалидом II группы, 1,5 года не могла получить компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

С ноября 2024-го ей отказывали в предоставлении социальной поддержки, ссылаясь на якобы имеющуюся задолженность.

В дело вмешалась прокуратура. Оказалось, что у горожанки никаких недоимок по «коммуналке» нет. Таким образом, ее законные права как инвалида систематически нарушались.

После рассмотрения внесенного представления зареченке восстановили льготу, сделали перерасчет компенсации и выплатили все, что она недополучила.

Ранее надзорный орган добился выдачи расходных материалов к инсулиновой помпе, которую носит 9-летний ребенок, и возмещения затрат на их приобретение.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
инвалид компенсация прокуратура
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!