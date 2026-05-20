В Пензенской области впервые заметили египетскую цаплю

В селе Трескино Колышлейского района заметили птицу, в ареал обитания которой Пензенскую область пока не включали. Речь идет о египетской цапле.

Об открытии на своей странице во «ВКонтакте» рассказал председатель Пензенского отделения Русского энтомологического общества Олег Полумордвинов. Цаплю, по его словам, обнаружила 18 мая учительница биологии и географии Алла Коробкова. Она и сделала фотографии птицы.

«Южная красавица египетская цапля (Bubulcus ibis) не спеша вышагивала по лугу между буренок - как совсем недавно ходила в поймах африканских рек среди буйволов, водяных антилоп, носорогов... Резкий бросок в сторону и вот в клюве цапли затрепетал зелено-изумрудный самец прыткой ящерицы», - описал произошедшее Полумордвинов.

Он добавил, что египетская цапля известна быстрым расширением своего ареала. В течение прошлого века вид расселился почти по всем континентам. В Европе птица сначала гнездилась только на Пиренейском полуострове и в дельте Волги, в Азии - от Палестины до Индокитая. Сейчас же цапля населяет все крупные острова Индийского и Тихого океанов, Австралию, Южную, Центральную и Северную Америки. Также птица гнездится в южных районах России, Армении, Азербайджане, Казахстане.

«В прошлом году Пензенскую область посетили фламинго, теперь египетская цапля, кого нам ждать еще - пеликанов, стерхов, казарок? Дрофа и стрепет, по наблюдениям наших любителей природы, уже вновь обитают среди остатков степных просторов области», - написал Олег Полумордвинов.

Египетская цапля отличается белым оперением с рыжеватыми перьями на голове и груди, ярким желто-оранжевым клювом и короткой шеей. Ее основная пища - крупные насекомые, ящерицы, мелкие змеи и грызуны.

