Лестницу к Ласточкину озеру удалось восстановить раньше срока

Спуск к Ласточкину озеру восстановили раньше, чем планировалось. Сообщение появилось в канале «ПензаИнформ» в воскресенье, 17 мая.

«Управление ЖКХ обещало, что лестницу на Ласточку починят до конца мая, но она в порядке уже в середине месяца. Спасибо всем причастным!» - говорится в посте.

Проделанную работу можно оценить по приложенным к записи снимкам. Склон пока что не расчищен.

Лестница оказалась разрушенной после весеннего таяния. Сползшие снег, лед и земля снесли конструкцию. Фотофиксация появилась в соцсетях в апреле.

В начале мая одна из горожанок пожаловалась на ситуацию в группе губернатора во «ВКонтакте». На обращение откликнулся представитель городского управления ЖКХ.

«Подрядная организация восстановит лестничный спуск, ведущий к Ласточкину озеру, до конца мая», - сообщил он.

В итоге ликвидировать последствия обрушения получилось досрочно.