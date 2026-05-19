В СНТ «Малиновка» провели операцию по спасению косули
В СНТ «Малиновка» (Пензенский район) сотрудник охотуправления и неравнодушные местные жители спасли косулю.

Молодой самец случайно забежал на территорию дач и не смог выбраться самостоятельно. На место оперативно выехал сотрудник охотуправления.

Вместе с местными жителями он провел спасательную операцию. Косулю отловили, а затем выпустили в безопасном месте в естественной среде обитания, сообщили в Минлесхозе Пензенской области.

18 мая детеныша косули заметили в Пензе, на улице Салтыкова-Щедрина.

«Нуждается в помощи. Уже какой день встрял в частном секторе. Видимо, не может из города выбраться. Истощен. Воды здесь попить негде ему», - пояснила пензячка.

