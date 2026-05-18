В Пензе подрядчик заплатит больше 4 млн за незаконченную стройку

Из жизни

В Пензе подрядчик заплатит больше 4 млн за незаконченную стройку
Печать
Max

Пензячке удалось через суд добиться компенсации за незаконченное строительство жилого дома. С недобросовестного подрядчика взыскали более 4 млн рублей.

В июне 2024-го женщина заключила с ним договор, по условиям которого объект должен быть готов к 30 ноября того же года. Чтобы расплатиться, она взяла кредит.

К условленному сроку дом оказался еще не готов. Отсутствовали несущее перекрытие крыши, кровля, веранда, крыльцо, штукатурные работы не велись, не был подшит потолок. В уже выполненных работах вскрылись разные недочеты, которые внесли в акт осмотра.

Горожанка пыталась уладить вопрос миром, однако другая сторона не отвечала на звонки. Претензия тоже осталась без ответа. Женщина пошла искать правды в суде.

В иске она попросила признать договор расторгнутым и возместить стоимость невыполненных работ, ремонта и потраченных на него материалов. Кроме того, в заявлении значились уплата неустойки, штрафа, компенсация морального вреда и судебных расходов.

Суд удовлетворил требования в обеих частях и взыскал с подрядчика 2,6 млн рублей по первой и более 1,6 млн – по второй. Решение признано законным, сообщили в областном суде.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
строительство суд компенсация
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!