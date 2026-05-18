В Пензе подрядчик заплатит больше 4 млн за незаконченную стройку

Пензячке удалось через суд добиться компенсации за незаконченное строительство жилого дома. С недобросовестного подрядчика взыскали более 4 млн рублей.

В июне 2024-го женщина заключила с ним договор, по условиям которого объект должен быть готов к 30 ноября того же года. Чтобы расплатиться, она взяла кредит.

К условленному сроку дом оказался еще не готов. Отсутствовали несущее перекрытие крыши, кровля, веранда, крыльцо, штукатурные работы не велись, не был подшит потолок. В уже выполненных работах вскрылись разные недочеты, которые внесли в акт осмотра.

Горожанка пыталась уладить вопрос миром, однако другая сторона не отвечала на звонки. Претензия тоже осталась без ответа. Женщина пошла искать правды в суде.

В иске она попросила признать договор расторгнутым и возместить стоимость невыполненных работ, ремонта и потраченных на него материалов. Кроме того, в заявлении значились уплата неустойки, штрафа, компенсация морального вреда и судебных расходов.

Суд удовлетворил требования в обеих частях и взыскал с подрядчика 2,6 млн рублей по первой и более 1,6 млн – по второй. Решение признано законным, сообщили в областном суде.