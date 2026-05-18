В Бессоновском районе семья была вынуждена жить без газа

В Бессоновском районе дом многодетной семьи подключили к газоснабжению только после вмешательства прокуратуры.

Объект был включен в региональную программу газификации. Предполагалось, что ресурс появится до 30 ноября 2025 года, однако этого не произошло: специализированная организация, с которой семья заключила договор на подключение, не выполнила обязательства.

Мать троих несовершеннолетних детей обратилась за помощью в прокуратуру, и надзорный орган провел проверку, во время которой были выявлены нарушения.

Руководителю газораспределительной компании внесли представление, виновное лицо привлекли к административной ответственности, назначив наказание в виде предупреждения.

После этого все необходимые работы были выполнены, газ стал бесперебойно поступать в дом, сообщили в областной прокуратуре.

