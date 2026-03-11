Назван собственник двухэтажного павильона на Олимпийской аллее

Собственником двухэтажной некапитальной постройки на Олимпийской аллее (со стороны «Дизель-Арены») является парк Белинского. Об этом директор учреждения Елена Савельева сообщила на заседании гордумы в среду, 11 марта.

«Мы на своей территории такие объекты имеем право строить», - подчеркнула она, уточнив, что были привлечены средства инвесторов.

Прокуратура никаких претензий не предъявляла, добавила Елена Савельева.

Она отметила, что к Олимпийской аллее сложно подвести инженерные коммуникации, но в этом здании будут и горячая вода, и канализация.

По ее словам, пока работы на объекте приостановлены из-за аварии на электросетях. Проблема решается.

Ранее сообщалось, что на первом этаже павильона расположатся туалет и кофейня, на втором - зал для занятий пилатесом, йогой.