На улице Салтыкова-Щедрина в Пензе заметили детеныша косули

Жителям Пензы снова попалось на глаза дикое животное. Видео с детенышем косули, бредущим вдоль забора на улице Салтыкова-Щедрина, появилось в Сети в понедельник, 18 мая.

«Нуждается в помощи. Уже какой день встрял в частном секторе. Видимо, не может из города выбраться. Истощен. Воды здесь попить негде ему», - пояснила автор записи.

Она отметила, что по обе стороны кустов постоянно ездят машины, от которых боязливое копытное прячется в зарослях.

«Убегает. Как бы под машину не попал. Он все время за забор хочет попасть... Сообщить бы куда, чтобы помогли ему, выловили и в лес увезли», - добавила горожанка.

8 мая этого года еще одну косулю заметили на Красной, а в марте - около дома № 67 на Ладожской (Арбеково).

В середине апреля у копытных начался сезон миграции и отела. Они чаще выходят на трассы и оказываются в черте города. Не обходится без происшествий: за последние 10 дней в ДТП погибли 4 лося.