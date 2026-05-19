Поездка в День защитника Отечества стоила нижнеломовцу машины

59-летний житель Нижнего Ломова остался без автомобиля. Его Kia Rio конфисковали за пьяную езду.

Вечером 23 февраля мужчина, лишенный прав за нетрезвое вождение, вновь сел за руль после употребления алкоголя.

На одной из улиц города его остановили сотрудники ГАИ. Медицинское освидетельствование подтвердило наличие спиртного в его организме.

В отношении нижнеломовца возбудили уголовное дело, он признал вину.

В качестве наказания суд назначил мужчине 220 часов обязательных работ, ему запретили садиться за руль в течение 2 лет.

«По ходатайству государственного обвинителя автомобиль подсудимого конфискован в доход государства», - сообщили в областной прокуратуре.