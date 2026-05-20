Территорию около спуска к озеру на Ласточке намерены расчистить

Территорию около лестницы, ведущей к экопарку «Ласточкины горы», собираются расчищать. Об этом сообщили в администрации Пензы.

«В настоящее время управлением ЖКХ Пензы рассматривается вопрос приведения в порядок прилегающей территории вручную из-за сложностей с подъездом спецтехники», - пояснили в мэрии.

Лестницу отремонтировали раньше запланированного срока (конца мая). По состоянию на 17-е число было восстановлено более 15 погонных метров пешеходной части и перильных ограждений.

Однако на склоне около спуска остались обломки поваленных деревьев и растительный мусор.

Лестница оказалась разрушенной после весеннего таяния. Сползшие снег, лед и земля снесли конструкцию.