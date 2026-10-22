В пензенском медцентре нарушали трудовые права работников

Из жизни

В пензенском медцентре нарушали трудовые права работников
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В медицинском центре, расположенном в Железнодорожном районе Пензы, нарушали трудовые права 15 работников, сообщили в областной прокуратуре.

В организации проверил проверку. Она показала: в медцентре нарушали процедуру увольнения и предоставления отпусков, работников своевременно не ознакомляли с соответствующими приказами, не соблюдали требования законодательства к оформлению трудовых договоров (в них отсутствовали обязательные условия).

Прокуратура внесла представление руководителю организации.

Были возбуждены дела об административных правонарушениях, а после их рассмотрения назначены штрафы на сумму 11 000 рублей.

«Восстановлены права 15 работников, нарушения устранены, со всеми сотрудниками заключены дополнительные соглашения к трудовому договору», - добавили в прокуратуре.

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