Кузнечанин с неисправным iPhone 15 Pro засудил магазин

Житель Кузнецка, получивший неисправный смартфон iPhone 15 Pro, засудил магазин «М.Видео».

Телефон был куплен другим человеком еще в 2023 году в магазине в Московской области за 144 990 рублей, потом оказался в пользовании кузнечанина.

В августе 2025-го, когда гарантийный срок производителя истек, но с момента покупки не прошло 2 лет, смартфон перестал работать. Кузнечанин попросил суд обязать фирму-продавца вернуть стоимость телефона, возместить убытки, моральный вред, выплатить неустойку и штраф.

Во время рассмотрения дела провели экспертизу смартфона. Выяснилось, что устройство не включается из-за неустранимого производственного дефекта - неработоспособной системной платы.

Суд постановил взыскать с магазина в пользу истца стоимость некачественного товара и другие причитающиеся суммы. Кузнечанин, в свою очередь, должен вернуть неисправный телефон продавцу, в противном случае с него взыщут неустойку.

«Судебная коллегия по гражданским делам сочла вывод суда первой инстанции об удовлетворении исковых требований законным», - сообщили в Пензенском областном суде.