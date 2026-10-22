Пензенец повредил машину из-за ямы на дороге и захотел компенсацию

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Пензенец повредил машину из-за ямы на дороге и захотел компенсацию
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В Пензе автовладелец обратился в суд с иском к ФКУ «Поволжуправтодор», потребовав компенсировать ему ремонт машины.

В марте 2026 года мужчина на своем Nissan Teana наехал на яму на трассе М-5 в Самарской области и повредил автомобиль. На участке дороги с опасным дефектом отсутствовали ограждение и предупреждающие знаки.

Дело рассмотрел Ленинский районный суд Пензы. Он пришел к выводу, что отрезок трассы, за который отвечает ФКУ «Поволжуправтодор», находился в ненадлежащем состоянии. В пользу автомобилиста взыскали стоимость восстановительного ремонта в размере 123 780 рублей. Также мужчине компенсируют понесенные судебные расходы.

Ответчик обжаловал решение.

«Судебная коллегия по гражданским делам согласилась с выводами суда первой инстанции, оставив решение без изменения», - рассказали в Пензенском областном суде.

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