В Пензе ищут школьников, устроивших пожар на ул. Рахманинова

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В Пензе ищут школьников, устроивших пожар на ул. Рахманинова
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Вечером в среду, 21 октября, на улице Рахманинова в Пензе дети ради забавы устроили пожар на контейнерной площадке. «Милая детская шалость» дорого обойдется родителям.

«Сумма причиненного материального ущерба - более 100 000 рублей», - сообщили в администрации Октябрьского района.

В Пензе ищут школьников, устроивших пожар на ул. Рахманинова

За площадкой около дома № 43 на улице Рахманинова, как и за многими другими, ведется круглосуточное видеонаблюдение.

«Информация о поджоге передана в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер, в том числе и к родителям несовершеннолетних», - подчеркнули в администрации.

Ранее попал на камеру поджог контейнера для мусора на улице Одесской.

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