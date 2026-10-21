Упавшей в автобусе пензячке присудили 150 000 рублей

В Пензе пассажирке автобуса № 66 присудили компенсацию морального вреда за полученную травму.

11 июля 2025 года женщина, державшаяся за поручни, упала на пол, когда водитель резко затормозил. Полученные ею повреждения квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.

Пассажирка попросила взыскать с перевозчика ООО «Транспорт Пензы» компенсацию морального вреда в размере 500 000 рублей.

Ответчик возразил против удовлетворения иска, указав, что падение произошло из-за неосторожности самой пензячки.

Суд внимательно ознакомился с материалами дела и пришел к выводу: в травме пассажирки виноват водитель. Он нарушил правила, неправильно выбрав скорость и применив экстренное торможение.

Требования пострадавшей удовлетворили частично. Перевозчика обязали выплатить 150 000 рублей, сообщили в Октябрьском районном суде Пензы.