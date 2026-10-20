Перевозчиков с маршрутов № 12 и 29 наказали по жалобам пассажиров

В Пензе по жалобам пассажиров оштрафовали перевозчиков, работающих на маршрутах № 12 и 29.

Горожане обратили внимание, что на маршруте № 12 (Пенза-I - Военный городок № 2) ни в одной машине нет возможности оплачивать проезд картой. Ситуацию донесли до ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

В ведомстве заявили: маршрут обслуживает индивидуальный предприниматель. По условиям госконтракта плата за проезд и провоз багажа должна осуществляться как за наличный, так и за безналичный расчет, а в салонах должно иметься соответствующее оборудование.

Работу перевозчика проверили, информация об отсутствии терминала подтвердилась. За ненадлежащее исполнение условий госконтракта перевозчику направлено требование об уплате штрафа.

В работе маршруток № 29 (Успенский собор - ул. Минская) пассажиров не устроила непредсказуемость. «Они едут на конечную, куда заблагорассудится водителю. Предлагаю указать № 29м - на тех, что едут стоять на Минскую; № 29о - на тех, которые на Одесскую. А пока уже не разберешь, какая конечная верная. Кто позволяет водителям так варьировать конечные?» - выразила негодование жительница Пензы.

«Согласно условиям госконтракта и утвержденной схеме движения остановки «Успенский собор» и «ул. Минская» являются конечными пунктами автобусов маршрута № 29. Путь следования по маршруту № 29 в прямом направлении предусмотрен через ул. Кронштадтскую, ФАД М-5 «Урал», ул. Одесскую и ул. Минскую», - сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Сотрудники учреждения с помощью специализированного программного обеспечения выборочно провели мониторинг работы маршруток и выяснили, что часть при следовании с проспекта Победы (в направлении из центра) поехали в сторону Одесской.

«За несоблюдение условий государственных контрактов в части нарушения схемы движения перевозчику выставлены штрафы. С водительским составом проведена беседа о недопущении подобных случаев впредь», - сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».