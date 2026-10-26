В Бессоновке женщина отсудила деньги за построенный дом

Суд обязал жителя Бессоновского района возместить ущерб женщине, купившей у него дом. Уже после переезда она выяснила, что приобрела жилье с недостатками.

Вскрылись, в частности, разрушение фундамента, промерзание углов в комнатах, изменение геометрии окон.

Сельчанка подала иск, прося взыскать с продавца убытки (3 000 000 рублей, при рассмотрении дела сумма снизилась до 377 768), компенсацию морального вреда (50 000), штраф за отказ добровольно устранить недоделки (50% присужденной суммы) и расходы на уплату госпошлины.

При этом женщина сослалась на закон о защите прав потребителей, поскольку ответчик строит жилые дома на продажу или по договорам подряда.

Мужчина, со своей стороны, пояснил, что предпринимательством не занимается, а изначально купил в Бессоновке 4 земельных участка под жилье для себя и близких родственников. Работы он вел и своими силами, и с привлечением наемной бригады. Потом родня отказалась переезжать, и дома пошли на продажу.

Вместе с тем продавец не смог доказать, что недвижимость использовалась только для личных нужд.

Суд изучил материалы и пришел к выводу: спорный дом начали строить после заключения договора, то есть он предназначался непосредственно заказчице. Наличие производственных недостатков подтвердила экспертиза.

С учетом всех обстоятельств был установлен факт извлечения прибыли, а значит, закон о защите прав потребителей в данном случае имеет силу. Исковые требования удовлетворены, сообщили в пресс-службе Бессоновского районного суда.