В Пензе создали мурал со снеговиком из мороженого

Дом на углу улиц Московской и Кураева украсил мурал со снеговиком из мороженого. Она размещен на торце здания, где раньше работал кондитерский магазин «Снежок».

Идея принадлежит молодым людям, знающим о культовом месте советской эпохи только по рассказам старших.

«Для пензенцев «Снежок» был маленьким островком радости: сюда забегали школьники после уроков, приходили на свидания влюбленные, неспешно болтали за чашкой кофе студенты», - гласит пост в официальном канале регионального правительства.

Кондитерский магазин открылся в 1964 году, там продавали дефицитные конфеты, подарочный шоколад и свежую выпечку. Позже при нем открыли кафетерий с визитной карточкой - фирменным мороженым в металлических креманках.

С 90-х годов формат заведения стал размываться. Его приватизировали, потом превратили в гастроном с кофейным отделом, далее помещения сдавали в аренду разным точкам общепита. Бренд сохранялся до 2010-х, затем исчез и он.

Тем не менее название «Снежок» прочно закрепилось среди горожан как понятный всем ориентир. Огромный мурал со снеговиком, сделанным из шариков мороженого, олицетворяет память об ушедшей эпохе.