Двое лунинцев получили условные сроки за 27 рыб

Для двоих жителей р. п. Лунино рыбалка закончилась условным сроком: они занимались ловлей в период нереста в местах нереста и на миграционных путях к ним.

Мужчины отправились за рыбой 16 апреля на Суру вблизи своего поселка. Они спустили лодку на воду и поплыли по течению в сторону села Манторово. Пока один греб веслами, второй опускал сети в воду, а потом доставал их с рыбой.

Таким образом сельчане добыли 7 особей жереха, 9 - плотвы, 5 - подуста, 3 - леща и по 1 - карася, густеры и сазана.

Водным биологическим ресурсам Российской Федерации был причинен имущественный ущерб в размере 26 300 рублей, сообщили в Лунинском районном суде.

Мужчин задержала полиция. Они признали вину, раскаялись в содеянном и перечислили всю сумму на счет Федерального агентства по рыболовству.

Суд назначил браконьерам наказание в виде условного лишения свободы: одному - 2 года, другому - 1 год и 6 месяцев. Орудия преступления (сумку с ПВХ-лодкой, пакет с сетью и сачок) у сельчан конфисковали и обратили в собственность государства.