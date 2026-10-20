Следы медведя нашли у села в Лунинском районе

На этой неделе следы медведя обнаружили близ села Большой Вьяс Лунинского района, рассказали в региональном минлесхозе во вторник, 20 октября.

16-го числа сообщалось, что следы опасного хищника нашли на границе заказника «Ломовский», также расположенного в Лунинском районе.

Специалисты добавили, что за последний месяц опасных хищников замечали в Кузнецком, Мокшанском и Сосновоборском районах.

Жителей Пензенской области попросили соблюдать осторожность в лесу.

«Чтобы избежать неприятных ситуаций, следуйте этим правилам: не приближайтесь к диким животным; не пытайтесь их кормить; при встрече с медведем не паникуйте, но и не подходите близко. Сообщите о встрече с медведем в круглосуточную службу 8-800-100-94-00», - призвали в минлесхозе.