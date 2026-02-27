В Никольске мать ребенка, напуганного собакой, добилась выплаты 10 000 руб.

В Никольске мать девочки, на которую напала собака, добилась компенсации морального вреда.

Инцидент произошел 20 апреля 2025 года. Девочка шла по улице Горького, когда на нее набросилась неизвестная собака. Животное прокусило джинсы, зубы оцарапали кожу. Ребенок сильно испугался.

Девочка прошла вакцинацию от бешенства.

Личность владелицы собаки установили не сразу. Женщину оштрафовали за нарушение правил содержания домашних животных.

Определяя размер компенсации морального вреда, причиненного ребенку, суд учел степень вины владелицы собаки, характер перенесенных девочкой страданий, требования разумности и справедливости.

В пользу пострадавшей решено взыскать 10 000 рублей (такую сумму определила и мать девочки), рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе Никольского районного суда.