Саратовчанка женила на себе пензенца ради выплат за гибель на СВО

В Пензенской области после проверки прокуратуры расторгнут брак между 36-летним местным жителем - участником специальной военной операции и 23-летней саратовчанкой. Установлено, что союз был фиктивным.

Пензенец заключил его в областном центре за день до отправки в зону СВО. До этого он супругу не знал, не вел с ней общего хозяйства. Мужчина не уведомил о бракосочетании своих близких.

Сама саратовчанка не имела намерения создавать семью. Ее целью было получить выплаты, положенные в случае гибели супруга в зоне СВО, ведь других родственников у него нет.

Прокурор обратился в суд с иском о признании брака недействительным, требования удовлетворили.

«Вопросы соблюдения прав участников СВО и членов их семей находятся на особом контроле прокуроров. После выявленных фактов фиктивной регистрации браков в одном из районов области пристальное внимание надзорного ведомства обращено на выявление и пресечение аналогичных фактов», - пояснили в областной прокуратуре.

Ранее стало известно, что в Лунинском районе 64-летняя сотрудница местного центра социального обслуживания вышла замуж за 24-летнего сироту - участника СВО. Женщина также не хотела семью, лишь желала получить выплаты за гибель мужа. Афера вскрылась после проверки прокуратуры.