Мобилизованного пензенца оштрафовали за щебень у дома
В Пензе мобилизованного участника СВО привлекли к ответственности за нарушение правил благоустройства.

Перед тем как оказаться в зоне боевых действий, горожанин подготовил щебень для участка около своего дома, но использовать его не успел. Куча стройматериала осталась лежать возле двора.

В октябре 2025 года сотрудники администрации Октябрьского района, заметив щебень, без выяснения причин составили протокол в отношении мужчины.

Его жену это возмутило, и она обратилась в прокуратуру.

Надзорный орган разобрался в ситуации и установил, что участника СВО неправомерно привлекли к административной ответственности. Незаконный правовой акт был опротестован и отменен.

Жена мобилизованного, в свою очередь, пожаловалась, что дорогу около их дома плохо расчищают от снега.

Начальнику городского управления ЖКХ и руководителю «Пензавтодора» внесли представления. В отношении ответственного должностного лица МБУ возбудили дело об административном правонарушении. После этого дорогу сразу почистили, сообщили в областной прокуратуре.

