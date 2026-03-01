В Пензе УК заставили отреагировать на заявки жильцов

Из жизни

В Пензе УК заставили отреагировать на заявки жильцов
Одну из управляющих компаний в Пензе заставили заняться исполнением своих обязанностей.

УК не реагировала на заявки по поводу наледи на кровле находящегося в ее ведении дома. Глыба начала сползать с крыши и угрожала жизни и здоровью людей.

Вдова участника СВО, проживающая в проблемной многоэтажке, обратилась в прокуратуру. Надзорное ведомство организовало проверку - информация подтвердилась.

Прокурор внес представление руководителю управляющей компании и потребовал незамедлительно устранить нарушения.

После этого работники УК убрали наледь и сосульки с крыши и расчистили от снега прилегающую к дому территорию.

