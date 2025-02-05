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Из жизни

В Мокшанском районе обнаружены следы краснокнижного хищника

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При проведении зимнего учета животных в охотничьих угодьях в Мокшанском районе были обнаружены следы рыси - редкого хищника, занесенного в Красную книгу Пензенской области.

Этот вид считается сокращающимся в численности. По приблизительной оценке, в регионе насчитывается не больше 20-30 особей.

До начала XXI века рыси встречались в лесах 14 районов, изредка заходили даже в Пензу. Сейчас известно об обитании этих хищников в Кузнецком, Никольском, Шемышейском, Городищенском, Лунинском и Земетчинском районах.

В марте 2023 года рысь попала в фотоловушку в Нижнеломовском районе. В феврале 2024-го следы видели на границе Сердобского и Бековского районов. А в апреле супружеской паре из Сердобска удалось запечатлеть грациозную хищницу, пока та грелась на солнце.

Кроме того, в ноябре прошлого года в Лунинском районе рысь попала в фотоловушку, а в Неверкинском районе животное запечатлел с помощью прибора ночного видения охотник.

«Рыси живут в широколиственных и смешанных лесах, на охоту выходят в сумерках и ночью. Питаются зайцами, мелкими грызунами, молодняком копытных, по глубокому снегу рысь может преследовать лисицу. Известны случаи нападения на собак и домашнюю птицу. С конца января до начала апреля проходит период спаривания. В выводке бывает от 2 до 5 котят», - рассказали в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

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Источник — фото pxhere.com
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