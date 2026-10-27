Перенесшему операцию 90-летнему переселенцу выдали паспорт

Из жизни

Перенесшему операцию 90-летнему переселенцу выдали паспорт
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90-летнему жителю Запорожской области пензенские полицейские вручили российский паспорт. Пенсионер приехал в Наровчат навестить внучку и решил остаться.

У мужчины имелся вид на жительство и регистрация в Москве. Пока он гостил у внучки, обострились проблемы со здоровьем. Пенсионера госпитализировали в Нижнеломовскую районную больницу, он перенес сложную операцию.

«В ходе общения с гражданином сотрудники полиции выяснили, что пенсионер решил остаться жить у внучки в Наровчатском районе. Он даже не догадывался, что по закону о принятии Запорожской области в состав Российской Федерации имеет полное право на получение российского паспорта», - сообщили в УМВД РФ по Пензенской области.

По словам внучки, пожилой мужчина давно мечтал получить российское гражданство.

«Чтобы осуществить это заветное желание, начальник МО МВД России «Нижнеломовский» лично приехал к мужчине домой. В торжественной и трогательной атмосфере пенсионер принес присягу и с гордостью принял свой паспорт гражданина Российской Федерации», - рассказали в ведомстве.

В тот же день пенсионер оформил заявление об отказе от гражданства Украины.

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