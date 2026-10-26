Руководитель регоператора заплатит за несвоевременный вывоз мусора

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Руководитель регоператора заплатит за несвоевременный вывоз мусора
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Руководителя ООО «Управление благоустройства и очистки» (регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в зоне «Север» Пензенской области и в Пензе) оштрафовали за несвоевременный вывоз мусора.

Жительница улицы Антонова в Пензе пожаловалась на предприятие в прокуратуру.

Она рассказала, что с контейнерной площадки, расположенной недалеко от ее дома, несвоевременно вывозят мусор.

Прокуратура провела проверку, факты подтвердились.

В отношении руководителя ООО «Управление благоустройства и очистки» возбудили дело об административном правонарушении (несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления). Его оштрафовали на 30 000 рублей, сообщили в областной прокуратуре.

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