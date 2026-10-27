В Лунинском районе добыли четырех волков

Из жизни

В Лунинском районе добыли четырех волков
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В Лунинском районе провели отстрел волков, чтобы снизить численность диких плотоядных животных, сообщили в региональном минлесхозе.

Всего в охотничьих угодьях добыли 4 волков.

«Снижение численности хищников - важный аспект ведения охотничьего хозяйства. Ведь волки и другие плотоядные могут нанести серьезный вред охотничьим ресурсам. К тому же они могут быть переносчиками опасных заболеваний, таких как бешенство», - пояснили в министерстве.

Эту работу проводят регулярно.

В Пензенской области егеря, охотоведы и обычные жители время от времени находят подтверждения обитания волков. В последние годы следы хищников встречались в Сосновоборском, Никольском, Лунинском и Лопатинском районах.

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