В Пензе управляющую компанию наказали за падение льда на машину

В Пензе управляющую организацию обязали выплатить крупную сумму после падения глыбы льда с крыши многоквартирного дома на автомобиль.

ЧП случилось в марте в Первомайском районе. У машины оказались деформированы капот, крыша, двери, повреждена приборная панель, разбиты стекла и фары. Восстановительный ремонт обошелся владелице в 494 727,86 рубля.

Женщина обратилась в суд с требованием взыскать с управляющей компании эту сумму, а также компенсацию морального вреда и штраф.

Она пояснила, что является собственницей квартиры в доме, с крыши которого упала наледь, и направляла в УК досудебную претензию, однако реакции не последовало.

Ответчик в свою очередь сослался на то, что в доме выбран непосредственный способ управления и компания работала не в статусе управляющей организации, а на основании договора возмездного оказания услуг, поэтому не отвечает за случившееся.

Первомайский районный суд пришел к выводу, что способ управления не освобождает УК от ответственности, и удовлетворил иск.