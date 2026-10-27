В Бековском районе 7-летнему ребенку не выдавали дорогой препарат

Из жизни

В Бековском районе 7-летнему ребенку не выдавали дорогой препарат
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В Бековском районе ребенок-инвалид получил жизненно необходимое лекарство только после вмешательства прокуратуры.

7-летний мальчик страдает редким заболеванием, по медицинским показаниям ему назначен дорогостоящий препарат.

Ребенку должны были своевременно и бесплатно предоставлять лекарство, однако он не был обеспечен медикаментом.

Надзорный орган выявил нарушение во время проверки и внес представление о его устранении.

«Права несовершеннолетнего восстановлены, необходимое лекарство ему предоставлено», - сообщили в областной прокуратуре.

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