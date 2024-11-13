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Из жизни

В Лунинском районе фотоловушка запечатлела краснокнижную хищницу

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На подкормочную площадку в Лунинском районе пришла рысь. Зверя запечатлела установленная на участке фотоловушка.

Снимок опубликовало Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области. Представительница семейства кошачьих появилась в вечернее время, возможно, в расчете на охотничью удачу.

В пензенских лесах рысь питается зайцами, мелкими грызунами, молодняком копытных, по глубокому снегу может преследовать лисицу. Известны случаи нападения на собак и домашнюю птицу.

Это довольно крупный зверь с укороченным телом, высокими конечностями и коротким хвостом. Голову украшают «бакенбарды», а большие уши увенчаны кисточками.

В Красной книге Пензенской области вид обозначен как сокращающийся в численности. До начала XXI века его представители встречались в лесах 14 районов региона, изредка заходили даже в Пензу.

Сейчас известно об обитании рыси в Кузнецком, Никольском, Шемышейском, Городищенском, Лунинском и Земетчинском районах. По приблизительной оценке, численность особей - не больше 20-30.

В марте 2023 года рысь попала в фотоловушку в Нижнеломовском районе. В феврале 2024-го следы видели на границе Сердобского и Бековского районов. А в мае супружеской паре из Сердобска удалось запечатлеть грациозную хищницу, пока та грелась на солнце.

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Источник — фото областного минлесхоза
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