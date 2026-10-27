Земетчинским подросткам подменили трудовые договоры

В Земетчинском районе прокуратура защитила трудовые права двух 16-летних подростков.

Оба устроились разнорабочими в местное общество с ограниченной ответственностью. Зарплату им выдавали, но в нарушение закона оформили договоры подряда, а не трудовые.

Таким образом подростки лишались гарантий по рабочему времени и его нормированию, права на оплачиваемый отпуск, социальных преимуществ и др.

Прокурор внес руководителю компании представление. По факту административного правонарушения возбудили дело, итогом которого стал штраф в 10 000 рублей.

Работодатель заключил с подростками трудовые договоры, внес сведения о стаже в электронные трудовые книжки и сделал страховые взносы.

Кроме того, обоим выплатили компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении - суммарно более 10 000 рублей.