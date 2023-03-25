В Пензенской области заметили краснокнижное животное

25.03.2023 | 17:00

Дикая кошка нашла то ли временный, то ли постоянный приют в нижнеломовских лесах. Рысь попала в фотоловушку, установленную у подкормочной площадки. Таких хищников здесь прежде не замечали.

«Там расположен зоологический заказник, поэтому мы надеемся, что она там задержится. Фактор беспокойства минимальный, кормовая база есть», - рассказал заместитель начальника охотуправления Минлесхоза Пензенской области Денис Салагин.

Питается кошка не только зайцами - может справиться и с косулей, и с лосенком. Трапезничает своей добычей только раз, потом опять выходит на охоту, нанося ущерб угодьям. При этом сама рысь находится под охраной и занесена в Красную книгу Пензенской области.

«Учетные данные будут чуть позже, по пока навскидку рассчитываем, что не менее трех десятков особей в регионе уже есть», - сообщил Денис Салагин.

Своими глазами увидеть рысь в лесу - большая редкость. Чаще можно посмотреть на чучело грациозной хищницы в зоологическом музее.