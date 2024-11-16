В Неверкинском районе охотник встретил хромую рысь

16.11.2024 | 12:17

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования опубликовало видеозапись, сделанную в Неверкинском районе.

Кадрами, снятыми с помощью прибора ночного видения, поделился охотник. На них запечатлена рысь - животное, занесенное в региональную Красную книгу.

В начале записи она стоит, напряженно замерев, и смотрит в сторону человека, затем разворачивается и удаляется прыжками. Видно, что хищница передвигается на 3 лапах, держа левую переднюю на весу.

Ранее рысь попала в фотоловушку в Лунинском районе. Представительница семейства кошачьих появилась на подкормочной площадке в вечернее время, возможно, в расчете на охотничью удачу.

В минлесхозе охотникам напомнили, что они могут присылать свои уникальные фото и видео диких животных, в том числе незнакомых.