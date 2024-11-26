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Из жизни

Центр Пензы встал в пробках из-за перекрытия ул. Ерик

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С закрытием проезда по улице Ерик от Злобина до Транспортной, под железнодорожными путями, центр Пензы встал в пробках.

Центр Пензы встал в пробках из-за перекрытия ул. Ерик

Заторы образовались на улицах Кирова, Кураева, Карла Маркса, Володарского, Советской. Раньше эти участки были заполненными только в часы пик. Теперь здесь сложно проехать даже в полдень.

«Думаю, это из-за Измайловского моста, потому что там все стоит. Видимо, водители, как съезжают с него, упираются в Кураева. Из-за этого встает Володарского. С Володарского народ сейчас пытается поворачивать на Карла Маркса, а и там все стоит - сложно повернуть на Кирова. В итоге стоим все», - поделился один из городских водителей.

Центр Пензы встал в пробках из-за перекрытия ул. Ерик

Сервис «Яндекс. Пробки» в 13:40 26 ноября обозначал мост им. Капашина, улицы Кураева, Володарского, Советскую и Карла Маркса бордовым цветом. Кирова покрашена в красный.

Центр Пензы встал в пробках из-за перекрытия ул. Ерик

Движение по улице Ерик от Злобина до Транспортной закрыли утром 25 ноября из-за реконструкции дороги и путепроводов вблизи Бакунинского моста. Предполагается, что отрезок будет недоступен до 20 мая 2027 года.

Из-за перекрытия изменились схемы движения нескольких маршрутов общественного транспорта. Речь идет об автобусах и маршрутках, следующих из Заречного, микрорайонов ГПЗ-24 и Ахуны. Маршрут № 20 сделали подвозящим.

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Источник — фото 4 - yandex.ru/maps
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